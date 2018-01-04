В Израиле заявили о возможности превратить сектор Газа в Сингапур

Израиль поможет превратить сектор Газа в «ближневосточный Сингапур» при условии прекращения террористической деятельности движения ХАМАС. Об этом заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман.

По его словам, еврейское государство готово способствовать экономическому развитию анклава и строительству на его территории промышленных центов и аэродрома.

«Когда ХАМАС прекратит наращивать военные силы, мы станем партнерами и превратим Газу в ближневосточный Сингапур», — заявил Либерман в интервью для сайта подразделения министерства обороны Израиля COGAT.

Министр напомнил, что в секторе Газа «за последние месяцы были выделены миллионы долларов на развитие военного крыла ХАМАС» вместо развития энергетической инфраструктуры и социальных проектов.