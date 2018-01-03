Территория Израиля дважды за день подверглась обстрелу со стороны Газы

Военные Израиля сообщили о новом пуске ракеты с территории сектора Газа. Это уже второй случай за 3 января 2018 года.

«Некоторое время назад нами был зафиксирован пуск еще одной ракеты по Израилю из сектора Газа, однако она пока что не обнаружена на израильской территории», – сообщается в Twitter израильской армии.

Moments ago, an additional rocket was launched from the Gaza Strip at Israel, and was not yet identified in Israeli territory — IDF (@IDFSpokesperson) January 3, 2018

По предварительным данным, первая ракета упала на юго-западе Израиля, в районе города Ашкелон.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

С начала 2018 года это уже третий ракетный обстрел со стороны сектора Газа.

Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещается в Тель-Авиве.