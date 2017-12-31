Правящая партия Израиля проголосовала за расширение поселений на Западном берегу
Резолюция, принятая партией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд», расширяет возможности для поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан.
Об этом стало известно в воскресенье, 31 декабря.
«Центральный комитет «Ликуда» призывает избранных чиновников партии предпринять действия, чтобы разрешить свободное строительство и применение законов Израиля и его власти над всеми освобожденными еврейскими поселениями в Иудее и Самарии (Западного берега – ред.)», – цитирует «РИА Новости» текст резолюции.
13 декабря Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала мировое сообщество признать Восточный Иерусалим столицей Палестины.
Иерусалим остается ключевой темой в израильско-палестинском конфликте. Совбезом ООН городу был присвоен особый статус.
6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и заявил о намерении перенести туда из Тель-Авива американское посольство.