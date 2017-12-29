ЮНЕСКО получила уведомление о выходе Израиля из организации

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле получила официальное уведомление Израиля о выходе из организации, передает «РИА Новости».

«В качестве генерального директора ЮНЕСКО я получила сегодня официальное уведомление израильского правительства о выходе Израиля из состава организации», — говорится в сообщении.

Страна намерена покинуть организацию 31 декабря 2018 года. О решении было объявлено 12 октября 2017 года.

Азуле сообщила, что глубоко сожалеет о решении Израиля, отметив, что «именно в рамках ЮНЕСКО, а не вне ее, государства могут действовать наилучшим образом, чтобы способствовать урегулированию разногласий, затрагивающих сферы компетенции организации».

Израиль присоединился к ЮНЕСКО в 1949 году.

В октябре 2017 года пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США собираются выйти из состава ЮНЕСКО. Япония в декабре объявила о намерении возобновить взносы в организацию.