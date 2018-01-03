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Ракета была запущена на территорию Израиля из сектора Газа

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Mahmoud Issa
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Ракеты была запущена из сектора Газа на территорию Израиля. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«Некоторое время назад из сектора Газа по Израилю была запущена ракета», — передает ТАСС слова из сообщения.

Как отмечает агентство, это уже второй ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа в 2018 году.

Как минимум одна ракета была выпущена с территории анклава 1 января. Израиль нанес ответный удар по лагерю ХАМАС на следующий день. 

Как сообщал портал iz.ru, ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве. 

Статус Иерусалима является одним из основных вопросов палестино-израильского конфликта. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть.

Подробная хронология событий, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля доступна в сюжете портала iz.ru. 

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