Ракета была запущена на территорию Израиля из сектора Газа

Ракеты была запущена из сектора Газа на территорию Израиля. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«Некоторое время назад из сектора Газа по Израилю была запущена ракета», — передает ТАСС слова из сообщения.

Как отмечает агентство, это уже второй ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа в 2018 году.

Как минимум одна ракета была выпущена с территории анклава 1 января. Израиль нанес ответный удар по лагерю ХАМАС на следующий день.

Как сообщал портал iz.ru, ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве.

Статус Иерусалима является одним из основных вопросов палестино-израильского конфликта. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть.

Подробная хронология событий, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля доступна в сюжете портала iz.ru.