Ракета была запущена на территорию Израиля из сектора Газа
Ракеты была запущена из сектора Газа на территорию Израиля. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
«Некоторое время назад из сектора Газа по Израилю была запущена ракета», — передает ТАСС слова из сообщения.
Как отмечает агентство, это уже второй ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа в 2018 году.
Как минимум одна ракета была выпущена с территории анклава 1 января. Израиль нанес ответный удар по лагерю ХАМАС на следующий день.
Как сообщал портал iz.ru, ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве.
Статус Иерусалима является одним из основных вопросов палестино-израильского конфликта. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть.
Подробная хронология событий, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля доступна в сюжете портала iz.ru.