В новогоднюю ночь в Израиле поймали 26 подозреваемых в терроризме

В ночь на 1 января израильские силовые ведомства задержали на Западном берегу реки Иордан 26 подозреваемых в терроризме. Кроме того, пойманы еще 12 предполагаемых участников массовых беспорядков в регионе.

Задержанные обвиняются в «серьезных нарушениях общественного порядка в отношении граждан и сотрудников безопасности», цитирует «РИА Новости» заявление правоохранительных органов страны.

Ночь с 31 декабря на 1 января в Израиле не является праздничной. Еврейский новый год празднуется в сентябре — его точная дата определяется ежегодно.