Израильские военные получили боевые смартфоны

Израильские солдаты получат новые смартфоны на базе Android под названием Shaked Fighting. Гаджеты в виде наручных часов призваны улучшить координацию действий бойцов на поле боя. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Отмечается, что командирам подразделений выдадут рюкзаки с аппаратурой связи, дополнительным противоударным, водонепроницаемым телефоном и портативным зарядным устройством.

«Хотя в Shaked Fighting установлены специализированные приложения, солдаты смогут легко пользоваться ими, поскольку интерфейс и функциональность остаются на уровне привычных всем гаджетов. Так, военнослужащие смогут использовать цифровой компас, карты, камеру, обмениваться информацией», — рассказал один из разработчиков системы, подполковник Орен Мацляч.

Отмечается, что боевой смартфон способен распознавать цели и снащен функцией «свой–чужой», что должно свести к нулю риск дружественного огня.

Экипировка успешно прошла испытания в боевом подразделении. Массовое производство гаджетов запланировано на 2019 год.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в состав российской военной экипировки «Ратник» войдут часы, которые смогут бесперебойно работать в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и электромагнитных импульсов, образующихся после ядерного взрыва.