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Армия
Часы из экипировки «Ратник» смогут работать после ядерного взрыва

Часы из экипировки «Ратник» смогут работать после ядерного взрыва

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Фото: пресс-служба корпорации «Ростех»
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В состав российской военной экипировки «Ратник» войдут часы, которые смогут бесперебойно работать в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и электромагнитных импульсов, образующихся после ядерного взрыва.

«Часы обладают уникальными характеристиками: повышенной ударопрочностью при весе не более 100 г, не подвержены электромагнитному воздействию, способны выдерживать воздействие средств РЭБ и даже последствия ядерного взрыва», — говорится в пресс-релизе госкорпорации «Ростех», которая представила «противоядерные часы».

В документе также отмечается, что часы оснащены механизмом с автоподзаводом, они способны обеспечить быстрое и точное определение временных параметров в сложных климатических и эксплуатационных условиях при выполнении мероприятий повседневной и боевой деятельности.

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Фото: пресс-служба корпорации «Ростех»

Предполагается, что разработанные специалистами дочернего предприятия «Ростеха» ЦНИИТОЧМАШ часы будут выдаваться в составе новой боевой экипировки «Ратник» военнослужащим Сухопутных войск, ВДВ, береговых войск ВМФ, подразделений специального назначения.

Ранее, сообщал портал iz.ru, главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил о том, что в России продолжается работа над третьим поколением боевой экипировки «Ратник», которая поступит на вооружение российской армии в 2022 году.

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