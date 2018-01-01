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Раввин из США обвинил певицу Lorde в цинизме за отмену концерта в Израиле

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Американский раввин-ортодокс Шмуэль Ботеах обвинил новозеландскую певицу Lorde в антисемитизме и цинизме после того, как она отменила концерт в Тель-Авиве в связи с ситуацией вокруг статуса Иерусалима.

Он упрекнул артистку в поддержке «геноцида Асада в Сирии», напомнив, что она намерена провести два концерта в РФ. 

«Хотя Lorde утверждает, что обеспокоена правами человека, она цинично предпочла провести два концерта в России, несмотря на поддержку Путиным геноцида Асада в Сирии», — отметил Ботеах в опубликованном в Washington Times заявлении. 

Как отмечает агентство «РИА Новости», Lorde ранее откликнулась на призыв двух своих поклонниц отменить запланированный на июнь концерт в Тель-Авиве.

Девушки попросили певицу отменить выступление, так как, по их мнению, власти Израиля могут интерпретировать его как поддержку их политики по отношению к Палестине и позиции в вопросе о статусе Иерусалима.

Как сообщал портал iz.ru, ситуация в Израиле обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей страны и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве. За этим последовали массовые манифестации палестинцев и обмен ракетными обстрелами со стороны Израиля и сектора Газа. 

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. Подробная информация о событиях, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.

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