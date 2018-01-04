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ВВС Израиля ударили по террористической структуре в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/Jinipix
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ВВС Армии обороны Израиля нанесли удар по крупной структуре террористов в секторе Газа в ответ на запуск трех ракет по израильской территории.

«В ответ на ракеты, запущенные по южным районам Израиля на протяжении дня из сектора Газа в среду, истребители ВВС Израиля нанесли удары по крупной террористической структуре в секторе Газа», — приводит ТАСС текст коммюнике пресс-службы израильской армии.

В пресс-службе подчеркнули, что Армия обороны Израиля не допустит попыток нарушения суверенитета страны, а также любых «враждебных действий со стороны террористических организаций, включая ХАМАС, и готова к самым разнообразным сценариям развития событий».

Как ранее сообщал портал iz.ru, 3 января, по данным израильских военных, территория страны дважды за день подверглась обстрелу со стороны Газы.

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