Израиль утвердил закон о смертной казни террористов

Закон о смертной казни террористов утвердил в предварительном чтении Кнессет (парламент) Израиля, сообщает ТАСС.

Согласно решению парламентариев, за введение закона было отдано 52 голоса, против выступили 49 человек. В документе указывается, что к смертной казни будут приговаривать виновных в совершении террористических актов.

«Для вынесения смертного приговора будет достаточно мнения двух судей из трех каждой судебной инстанции», — говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что вынесенный судом смертный приговор нельзя будет смягчить.

На сегодняшний день в современном цивилизованном обществе смертная казнь во многих юрисдикциях является незаконной, а в других — законным уголовным наказанием лишь за чрезвычайно тяжкие преступления. В Израиле смертная казнь не отменена де-юре, но не применяется де-факто. За всю историю страны смертную казнь привели в исполнение дважды.