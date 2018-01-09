В Израиле ранили племянника премьер-министра Франции

Племянник премьер-министра Фарнции Эдуара Филиппа был ранен ножом в курортном городе Эйлат в Израиле. Об этом сообщает израильское издание Y-net.

Отмечается, что инцидент произошел 4 января. Помимо племянника французского премьера пострадали еще двое граждан Франции.

При этом один пострадавший получил серьезные ножевые ранения.

«25-летний племянник французского премьера Эдуара Филиппа подвергся нападению в прошлую среду, когда гулял с друзьями по южному израильскому городу Эйлату», — пишет издание.

В полиции сообщили, что раненые французы были доставлены в городскую больницу «Йосефталь». Двое пострадавших вскоре были оттуда выписаны, один находится под наблюдением врачей.

Нападавших задержать пока не удалось.

«Они скрылись с места происшествия. Мы сейчас проверяем записи с камер наблюдения, установленных в этом районе», — цитирует «РИА Новости» представителя полиции.

3 января портал iz.ru сообщил о нападении мужчины с ножом на прохожих в Ирландии. Погиб гражданин Японии, еще два человека пострадали.