Спор из-за парковки в Иваново закончился стрельбой и поножовщиной

Автомобилист выстрелил в лицо оппоненту из газового пистолета и ударил его ножом в Иваново из-за спора о парковке машины.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Конфликт произошел на улице 8 Марта.

Отмечается, что пострадавший получил ранение ноги, он госпитализирован.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые и задержали злоумышленника.

Ранее 27 декабря сообщалось, что водитель машины скорой помощи в Москве, защищаясь от стрелявшего мужчины, брызнул в него из газового баллончика.