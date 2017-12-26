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СК возбудил дело после нападения с ножом на водителя автобуса с детьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Санкт-Петербурге, после того как автомобилист ранил ножом водителя автобуса, перевозившего школьников вместе с родителями и учителями на экскурсию в город Кировск Ленинградской области. Об этом во вторник сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Покушение на убийство», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Полиция устанавливает местонахождение водителя Range Rover, который ранил ножом водителя автобуса, сообщил ранее представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, 44-летний уроженец Азербайджана Ализаде Мустафаев напал на водителя детского автобуса на Октябрьской набережной. Он нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько раз ударила водителя тяжелым предметом. Имя женщины пока не установлено, пишет «Ридус».

Затем нападавшие скрылись с места происшествия на своем автомобиле.

Водителя автобуса госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации. Правоохранительные органы ведут розыск нападавшего.

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