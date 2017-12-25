Водитель иномарки напал с ножом на водителя автобуса, перевозившего детей

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает водителя Range Rover, ранившего ножом водителя автобуса, который перевозил детей. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Невском районе. Как сообщает «Пятый канал», водитель внедорожника подрезал экскурсионный автобус с детьми, а после замечания водителя автобуса вышел из машины с ножом, чтобы разобраться с обидчиком.

«Водитель автомобиля Range Rover в ходе конфликта ударил ножом водителя автобуса и скрылся с места происшествия. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение и принимает меры для его задержания. Водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии», — цитирует «РИА Новости» представителя полиции.

Отмечается, что инцидент произошел на глазах у детей.

«По словам очевидцев, водитель Range Rover подрезал автобус, после чего оба водителя вышли на улицу и после короткой перепалки водитель внедорожника нанес ножевые ранения водителю автобуса и с места происшествия скрылся. По предварительным данным, ранения тяжелые. В настоящий момент полиция предпринимает меры по розыску и задержанию водителя внедорожника. Уже установлена его личность», — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

По данным телеканала «78», полиция уже установила личность напавшего водителя. Им оказался 44-летний Мустафаев Али-заде Одил-оглы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что неизвестная женщина напала на мужчину с младенцем на одной из улиц Торонто и нанесла им несколько ножевых ранений.