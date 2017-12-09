Водитель избил девятиклассника на западе Москвы

Водитель избил девятиклассника за то, что тот переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел в Москве на Новопеределкинской улице в районе дома № 11.

Подросток был доставлен в больницу с ушибами лица и ног. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

«Между водителем легкового автомобиля и подростком, переходившим проезжую часть в неположенном месте, произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес юноше телесные повреждения», — сообщает пресс-служба московского управления МВД.