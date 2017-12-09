Росгидромет назвал возможную причину неприятного запаха в Москве

Причиной неприятного запаха в нескольких районах Москвы могло стать проведение работ на расположенном на юго-востоке столицы закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Некрасовка».

Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он отметил, что погодные условия в субботу не благоприятствовали быстрому рассеиванию выбросов в воздухе.

«В Некрасовке проводили… очистные работы. Как раз вчера слабый ветер был… поэтому всё, что выкопали наружу, всё это прибило к земле», — приводит ТАСС слова Варакина.

Как сообщал портал iz.ru, жители девяти столичных округов в пятницу пожаловались на неприятный запах. После этого Роспотребнадзор инициировал проверку содержания в воздухе вредных веществ.

По данным Мосэкомониторинга, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Москвы не зафиксированы.