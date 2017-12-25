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Кишечную палочку нашли в 30% роллов Петербурга

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Фото: Global Look Prees/XYZ PICTURES
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Проверка, проведенная центром контроля качества в Санкт-Петербурге в ресторанах, службах доставки еды и сетевых магазинах города, показала, что в 30% роллов присутствует кишечная палочка. Эксперты передали материалы итогов исследования в Роспотребнадзор.

По словам главы центра Владимира Баринова, причина заражения продуктов не связана с качеством рыбы, а кроется в человеческом факторе.

«Были нарушены нормы СанПиН. Либо грязными руками делают продукцию, либо в нечистой посуде», — цитирует Баринова телеканал «360».

Многие повара, делающие роллы, работают без медицинской книжки, используют грязную посуду и не моют руки, пишут «Дни.Ру».

Еще одной причиной заражения являются условия хранения рыбы. По мнению специалистов, запеченной рыбой проще отравиться, чем сырой.

«В запеченные суши наши доблестные рестораторы кладут все отходы. Сколько они пролежали, никто не знает. От большой плашки лосося остается 30–40% отходов. Японцы выкидывают их в помойку, — цитирует ресторатора Екатерину Бокучаева телеканал «78».

Отравления могут привести к серьезным последствиям и даже к летальному исходу, подчеркивают эксперты.

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