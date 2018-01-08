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Спецслужбы Израиля арестовали двух женщин по обвинению в планировании теракта

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Агенты спецслужб Израиля арестовали двух женщин по обвинению в планировании теракта и связях с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Об этом рассказали в понедельник, 8 января, в Общей разведывательной службе Израиля (Шабак).

Девушкам Рахме аль-Ассад и Таснин аль-Ассад предъявлены обвинения в подготовке теракта против еврейского населения Израиля, сообщает «Интерфакс».

Обе обвиняемые являются гражданками страны, проживающими в населенном пункте для бедуинов.

4 января израильский министр обороны Авигдор Либерман заявил, что Израиль поможет превратить сектор Газа в «ближневосточный Сингапур» при условии прекращения террористической деятельности движения ХАМАС.

По его словам, еврейское государство готово способствовать экономическому развитию анклава и строительству на его территории промышленных центров и аэродрома.

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