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Израиль заявил о раскрытии работавшей на Иран террористической сети

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Фото: REUTERS/Tsafrir Abayov
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Израильская служба безопасности ШАБАК раскрыла террористическую сеть, работавшую на американскую разведку. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

По его словам, группировка базировалась на Западном берегу реки Иордан. Нетаньяху отметил, что Иран предпринимает попытки организации террористической деятельности на территории Израиля. 

«Я прошу вас обратить внимание на то, что Иран ведет террористическую деятельность против Израиля, не только помогая террористическим движениям, таким как ХАМАС, «Хезболлах» и «Исламский джихад», но и пытаясь организовать террористическую деятельность на территории Израиля», — приводит «РИА Новости» слова Нетаньяху.

По данным агентства, израильские правоохранители задержали троих палестинских боевиков. Ячейку возглавлял 29-летний студент в области компьютерной инженерии Мохаммед Махармех, которого иранская разведка в 2015 году завербовала через родственника в Южной Африке. ШАБАК заявляет, что в задачи Махармеха входила подготовка террористических атак. 

Как сообщал портал iz.ru, министр обороны Израиля Авигдор Либерман ранее обвинил Иран в поставках снарядов в сектор Газа. По его словам, 29 декабря с территории анклава в направлении еврейского государства был выпущен снаряд иранского производства. 

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