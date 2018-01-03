Турецкий МИД обвинил США и Израиль в поддержке протестов в Иране

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу обвинил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке акций протеста в Исламской Республике Иран (ИРИ).

Выступая перед журналистами, министр отметил, что стабильность в Тегеране и других иранских городах является важной темой для Анкары.

«Мы выступаем против вмешательства из вне в дела Ирана. Если руководство в Иране и сменится, то заниматься этим будет иранский народ», – подчеркнул Чавушоглу.

Антиправительственные митинги, которые переросли в столкновения с полицией, начались в Иране 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания, высокий рост коррупции и безработицы в стране.

Параллельно, сразу в нескольких городах, проходят акции в поддержку властей ИРИ. Люди выступают против насилия и беспорядков.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что демонстрации спровоцированы не только внутригосударственными проблемами, но и подстрекательством извне.

В Тегеране считают, что поддерживать митингующих могут США, Великобритания и Саудовская Аравия.

Согласно последним данным, за несколько дней протестов погибли более 20 человек, свыше 450 задержаны.