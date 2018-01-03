Прямой эфир

Турецкий МИД обвинил США и Израиль в поддержке протестов в Иране

0
Фото: REUTERS/Arif Hudaverdi Yaman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу обвинил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке акций протеста в Исламской Республике Иран (ИРИ).

Выступая перед журналистами, министр отметил, что стабильность в Тегеране и других иранских городах является важной темой для Анкары.

«Мы выступаем против вмешательства из вне в дела Ирана. Если руководство в Иране и сменится, то заниматься этим будет иранский народ», – подчеркнул Чавушоглу.

Антиправительственные митинги, которые переросли в столкновения с полицией, начались в Иране 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания, высокий рост коррупции и безработицы в стране.

Параллельно, сразу в нескольких городах, проходят акции в поддержку властей ИРИ. Люди выступают против насилия и беспорядков.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что демонстрации спровоцированы не только внутригосударственными проблемами, но и подстрекательством извне.

В Тегеране считают, что поддерживать митингующих могут США, Великобритания и Саудовская Аравия.

Согласно последним данным, за несколько дней протестов погибли более 20 человек, свыше 450 задержаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков прокомментировал предложение США созвать СБ ООН по Ирану
Трамп поддержал иранских демонстрантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017