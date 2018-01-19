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Лавров анонсировал готовность Аббаса к встрече с Нетаньяху

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Фото: REUTERS/Francois Mori
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Президент Палестины Махмуд Аббас готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Он напомнил, что Москва выступила инициатором встречи двух лидеров на российской территории и без предварительных условий.

«Насколько я понимаю, президент Палестины готов на такую встречу», — уточнил глава внешнеполитического ведомства.

«У нас будут в ближайшее время контакты и с руководством Палестины и с руководством Израиля», — цитирует ТАСС его слова.

Как сообщал портал iz.ru, палестино-израильские отношения резко обострились после того, как президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства. 

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, а Палестина претендует на восточную часть города. Таким образом, де-факто его статус остается неопределенным. Вопрос о принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте. 

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.

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