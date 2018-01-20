Прямой эфир

Палестинская семья казнила родственника за шпионаж на Израиль

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестинская семья из сектора Газа объявила, что казнила родственника, уличенного в шпионаже в пользу Израиля.

Некоего Ахмеда Бархума застрелил родственник после того, как клан счел доказанным его причастность к ликвидации израильскими спецслужбами трех высокопоставленных боевиков.

«Бригады Изеддина аль-Кассама» высоко ценят новаторскую и патриотическую позицию клана Бархум, покаравшего предателя», — приводит заявление боевиков «РИА Новости».

Палестинские суды, по данным Reuters, с 2007 года приговорили к высшей мере 109 человек, уличенных в сотрудничестве с израильской разведкой, из них казнены по меньшей мере 25.

Стоит отметить, что на Западном берегу реки Иордан, где правит ХАМАС, действует мораторий на смертную казнь.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник Гагарину открыли в Вифлееме
Спецпредставитель МИД РФ посетил Израиль и Палестину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017