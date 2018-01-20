Палестинская семья казнила родственника за шпионаж на Израиль

Палестинская семья из сектора Газа объявила, что казнила родственника, уличенного в шпионаже в пользу Израиля.

Некоего Ахмеда Бархума застрелил родственник после того, как клан счел доказанным его причастность к ликвидации израильскими спецслужбами трех высокопоставленных боевиков.

«Бригады Изеддина аль-Кассама» высоко ценят новаторскую и патриотическую позицию клана Бархум, покаравшего предателя», — приводит заявление боевиков «РИА Новости».

Палестинские суды, по данным Reuters, с 2007 года приговорили к высшей мере 109 человек, уличенных в сотрудничестве с израильской разведкой, из них казнены по меньшей мере 25.

Стоит отметить, что на Западном берегу реки Иордан, где правит ХАМАС, действует мораторий на смертную казнь.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.