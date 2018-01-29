Трамп заявил об уверенности в своей победе на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что был уверен, что выиграет выборы. Об этом он сказал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.

«Я думал, что выиграл, я собирал толпы, а мой оппонент — нет… Я думал, что выиграю, и если бы я не выиграл, я был бы разочарован», — цитирует «РИА Новости» американского лидера.

Трамп опроверг утверждения СМИ о том, что он якобы не хотел выиграть выборы. Глава Белого дома также заявил о том, что на посту президента ему удалось добиться выдающихся успехов, в том числе экономических.

Портал iz.ru писал о заявлении Трампа о том, что безработица среди чернокожего населения в стране рекордно снизилась. Информацию об этом он просил передать рэперу Jay-Z. Американский лидер также добавил, что при нем экономика США стала «лучше, чем десятки лет назад», и в страну возвращаются крупные компании, растут инвестиции.