Трамп просил рассказать Jay-Z о снижении безработицы среди чернокожих в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что безработица среди чернокожего населения в стране рекордно снизилась и попросил передать эту информацию рэперу Jay-Z.

«Кто-нибудь, пожалуйста, сообщите Jay-Z, что благодаря моей политике безработица среди чернокожего населения, по поступившим данным, только что достигла низшего показателя за всё время», — написал Трамп в Twitter.

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2018 г.

Он также подчеркнул, что при нем экономика США стала «лучше, чем десятки лет назад» и в страну возвращаются крупные компании, растут инвестиции.

«Бизнес возвращается в Америку как никогда раньше. Например, Chrysler (автомобилестроительная компания. — iz.ru) покидает Мексику и возвращается в США. Безработица приближается к рекордно низким показателям. Мы на верном пути!» — написал Трамп.

Ранее американский рэпер Jay-Z в интервью изданию The Hill раскритиковал Трампа за высказывания о странах Африки и Гаити, которые он назвал «грязными дырами».

«Это разочаровывает, и это обидно. Все чувствуют гнев. Особенно это обидно, потому что слова прозвучали от президента. Он (Трамп) настолько дезинформирован… в этих странах живут прекрасные люди», –– сказал Jay-Z.