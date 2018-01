Трамп просил рассказать Jay-Z о снижении безработицы среди чернокожих в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что безработица среди чернокожего населения в стране рекордно снизилась и попросил передать эту информацию рэперу Jay-Z.

«Кто-нибудь, пожалуйста, сообщите Jay-Z, что благодаря моей политике безработица среди чернокожего населения, по поступившим данным, только что достигла низшего показателя за всё время», — написал Трамп в Twitter.

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED!