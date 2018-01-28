Трамп рассказал о своем отношении к феминизму

Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Пирсу Моргану рассказал о своем отношению к феминизму.

«Нет, я бы не сказал, что я феминист. Я имею в виду, что это, может быть, было бы чересчур. Я за женщин, я за мужчин, я за всех», — процитировал Трампа журналист в своем Twitter.

Морган также отметил, что полное интервью с американским лидером выйдет на телеканале iTV в воскресенье, 28 января.

Ранее Трамп признался, что чаще всего пишет в Twitter самостоятельно, но иногда из-за нехватки времени надиктовывает сообщения своим помощникам.