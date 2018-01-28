Трамп не получил приглашение на свадьбу принца Гарри

Президент США Дональд Трамп пожелал всего наилучшего британскому принцу Гарри и его невесте — американской актрисе и фотомодели Меган Маркл. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, пишет «РИА Новости».

«Я хочу, чтобы они были счастливы. Я действительно хочу, чтобы они были счастливы. Они выглядят прекрасной парой», — сказал американский лидер.

Журналист при этом отметил, что невеста принца во время президентской кампании в США поддерживала соперницу Трампа Хиллари Клинтон, а самого миллиардера называла женоненавистником и «человеком, который сеет распри».

«Хорошо, я всё еще надеюсь, что они будут счастливы», — повторил президент США.

Он также отметил, что не получал приглашения на свадьбу.

«Я, по крайней мере, ничего об этом не знаю», — заключил Дональд Трамп.

Торжественная церемония пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном.