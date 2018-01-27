Жена Трампа не обращает внимания на скандальные публикации о своей семье

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья не обращает внимания на скандальные публикации СМИ о своей семье. Об этом заявила представитель первой леди Стефани Гришэм.

«Она по-прежнему сосредоточена на своей семье и своей роли первой леди, а не на нереалистичных сценариях, которые ежедневно раздувают в фейковых новостях», — написала Гришэм в Twitter.

Ранее The Wall Street Journal писал, что в ноябре 2016 года бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд заплатили $130 тыс. за то, чтобы она утаила факт своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года (свадьба главы США и Меланьи состоялась в 2005 году. — Прим. ред.). Кроме того, автор скандальной книги о Трампе «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» Майкл Вульф также намекнул, что у президента был роман с постоянным представителем США при ООН Никки Хейли. Хейли позже отвергла обвинения.