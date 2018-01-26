Постпред США при ООН опровергла слухи о любовной связи с Трампом

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли опровергла слухи о любовной связи с американским президентом Дональдом Трампом. Сообщения об этом появились после публикации книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вульфа.

«Это абсолютно не соответствует действительности», — сказала Хейли в передаче «Женщины у власти» журнала Politico.

Хейли назвала слухи на подобные темы «крайне оскорбительными» и «отвратительными». Сообщается, что подозрения об их романе появились после того, как Вульф в одной из телепередач высказался о внебрачных интригах Трампа. При этом называть имя женщины он не стал, но отметил, что внимательные читатели его книги сами определят, о ком идет речь.

Как пишет журнал, по мнению читателей, на любовную связь Хейли с Трампом указывал отрывок, в котором Вульф пишет о том, что американский лидер проводил много времени вместе с ней на борту номер один.

Хейли рассказала о том, что на борту самолета американского лидера была один раз в конце июля прошлого года. Дипломат пояснила: вместе с ней в помещении находились еще несколько человек. Она также опровергла информацию Вульфа о том, что «много общалась с президентом в Овальном кабинете о своем политическом будущем». Она подчеркнула, что «никогда не говорила с президентом про свое будущее и никогда не оставалась с ним наедине», пишет ТАСС.

Скандальная книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» поступила в продажу 5 января и сразу стала бестселлером. В США за первые три недели после выхода было продано более 1,7 млн экземпляров. В ней содержится много компрометирующей американского лидера информации, в частности утверждается то, что глава Белого дома в настоящее время изменяет своей жене Меланье.

Портал iz.ru писал о том, что книга ляжет в основу телесериала. Права на экранизацию бестселлера уже приобрела компания Endeavor Content, а Вульф намерен стать его продюсером. Сам американский лидер резко раскритиковал ее и назвал Вульфа «психически ненормальным».