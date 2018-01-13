Экс-актрисе заплатили за молчание о связи с Трампом, пишут СМИ

$130 тыс. получила бывшая порноактриса Стефани Клиффорд за неразглашение факта интимной встречи с Дональдом Трампом летом 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение на сайте газеты The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что деньги предназначались за молчание актрисы о встрече с Трампом, которая якобы имела место через год после его женитьбы на Мелании. Договаривался обо всем нынешний юрисконсульт президента США Майкл Коэн, который более 10 лет работал на Trump Organization. Отмечается, что Коэн якобы заключил сделку с адвокатом бывшей порноактрисы.

В Белом доме газете заявили, что подобная публикация — «неоднократно переработанные сведения, категорически опровергнутые до выборов». Президент США отвергает, что происшествие имело место, отметили в пресс-службе Белого дома.

Ранее Дональда Трампа обвиняли в сексуальных домогательствах. Рейчел Крукс, Джессика Лидс и Саманта Холви рассказали об инцидентах с участием политика и призвали конгресс США их расследовать. Трамп опроверг все обвинения.