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Трамп прокомментировал свои жесткие фразы на встрече с конгрессменами

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои высказывания на встрече с конгрессменами 11 января, посвященной корректировке принятой при Обаме программе для нелегальных иммигрантов в США.

Трамп написал в Twitter, что во время общения с конгрессменами от обеих партий использовал жесткие выражения, подчеркнув, что они не были настолько жесткими, как об этом сообщается.

Также американский лидер пояснил свою позицию по иммигрантам. По его словам, в настоящее время большинство из них прибывают в США из стран с высоким уровнем преступности и вдобавок плохо работают.

«Я хочу создать систему иммиграции на основе заслуг и людей, которые помогут вывести нашу страну на новый уровень. Я хочу безопасности и безопасности для наших людей. Я хочу остановить массовый приток наркотиков. Я хочу финансировать наши вооруженные силы, а не сокращать их финансирование, как этого хотят демократы», — отметил Трамп.

Во время встречи президент остался недоволен предложениями конгрессменов-демократов, которые хотели бы увеличить финансирование принятой при Бараке Обаме программы DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), цель которой — позволить детям нелегальных иммигрантов, проживающим в США, избегать депортации и получать разрешение на работу.

«К сожалению, демократы хотят прекратить платить нашим войскам и правительственным работникам, чтобы дать больше средств DACA, а не заключить справедливую сделку. Позаботьтесь в первую очередь о наших воинах и нашей стране!» — призвал Трамп, назвав итоги встречи «большим шагом назад» в решении иммиграционного вопроса.

По сообщению американских СМИ, общаясь с конгрессменами, президент Дональд Трамп назвал «грязными дырами» (в оригинале shithole countries. — Ред.) ряд стран, из которых в США прибывают мигранты, — Гаити, Сальвадор, а также страны Африки. 

Это и другие высказывания Трампа подвергли критике в Гаити. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека их расценили как проявление расизма.

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