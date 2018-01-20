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Автор книги о Трампе уличил его в измене

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Автор книги «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» Майкл Вольф утверждает, что американский лидер в настоящее время изменяет своей жене Меланье Трамп.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на американские СМИ, в интервью на телевидении Вольф заявил, что в книге есть факт «настолько провокационный, что просто не нашлось окончательных доказательств».

На вопрос телеведущего, связано ли это с женщинами, автор книги ответил «да». «Это та, с кем он (Дональд Трамп) спит сейчас»? —  спросил телеведущий. Вольф также ответил утвердительно. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что порнозвезда рассказала американской прессе о своем романе с Трампом. 

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