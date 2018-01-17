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Американская порнозвезда рассказала о своем романе с Трампом

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Фото: commons.wikimedia.org/pacificprodigital.com/Glenn Francis
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Порнозвезда, которой адвокаты американского лидера Дональда Трампа заплатили ранее $130 тыс. за молчание перед президентскими выборами в США, рассказала, что у нее «около года» был роман с хозяином Белого дома.

Согласно сообщениям американских СМИ, Стефани Клиффорд, работающая в фильмах для взрослых под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала, что познакомилась с Трампом в 2006  году на чемпионате по гольфу в Неваде. В то время он уже был женат на Меланье как минимум два года.

Однако и Белый дом, и адвокат президента США Майкл Коэн отрицают эти заявления.

«Эти слухи ходят с 2011 года. Президент Трамп неоднократно категорически отрицал любые отношения с мисс Дэниэлс», — отметил адвокат.

Ранее портал iz.ru сообщал, что три женщины, обвинившие президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, призвали конгресс провести расследование в отношении главы государства.

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