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Итальянский профессор математики оказался бывшим порноактером

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Фото: Depositphotos/alexshutter95
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Руджеро Фредди, профессор математики Римского университета Сапиенца, в прошлой жизни зарабатывал съемками в гей-порно. После того, как преподаватель опубликовал в соцсетях селфи с голым торсом, студенты узнали в нем персонаж фильмов для взрослых. 

Как выяснилось, Фредди мало зарабатывал на родине, но получил предложение о съемках из США. Он дал согласие и под псевдонимом Карлос Маси снялся в главной роли в двух порнофильмах.

«Я подумал: «Почему бы и нет?» Это занятие, которое позволило мне заработать больше, и к тому же было увлекательно», — признался преподаватель прессе.

В 2013 году Фредди вернулся на родину и получил ученую степень по математике, а позже и преподавательские часы в университете.

«Честно говоря, это был совсем не секрет», — утверждает Руджеро. По его словам, у него нет каких-либо проблем в университете в связи с его прошлым.

Фредди «счастлив и горд» обоими своими занятиями, поскольку они «отражают его личность», пишет Daily Mail. 

Университет Сапиенца относится к старейшим университетам мира. Свое название получил от латинского слова La Sapienza («мудрость»). Основан в 1303 году папой римским, как подчиненный напрямую Ватикану, но в 1870 году стал гражданским заведением.

По различным рейтингам считается лучшим вузом Италии и входит в список лучших учебных заведений Европы. Признан крупнейшим вузом континента по числу студентов очной формы обучения.  

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