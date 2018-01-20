Весельницкая негативно оценила досье на Трампа

Досье на американского лидера Дональда Трампа, подготовленное компанией Fusion GPS, не является источником доказательств.

Как сказала в интервью телеканалу Fox News адвокат Наталья Весельницкая, которая встречалась с Трампом накануне его избрания, после прочтения таких бумаг «возникает желание принять душ». Она добавила, что досье больше напоминает слухи для желтых газет.

«Я даже не могу назвать всё это словом «досье», — сказала адвокат уже в интервью и добавила, что «это вздор из всякой всячины».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Трампу, по его словам «не терпится» встретиться со спецпрокурором США Робертом Мюллером, чтобы побеседовать о якобы российском вмешательстве в выборы американского президента.