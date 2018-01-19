Мексиканский политик просит расследовать вмешательство РФ в выборы

Координатор кампании претендента на пост главы государства от Институционно-революционной партии (ИРП) Аурелио Нуньо заявил о необходимости проведения расследования возможного вмешательства со стороны РФ в предстоящие выборы в Мексике. Об этом сообщили в пресс-службе предвыборного штата ИРП.

«Нуньо выразил обеспокоенность возможным вмешательством России в поддержку Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, считая, что было бы неприемлемым подобное иностранное вторжение в кампанию», — говорится в пресс-релизе.

Нуньо в коммюнике обратился к компетентным властям с просьбой уделить соответствующее внимание данной теме и провести расследование возможного вмешательства.

Ранее глава Национального исполнительного комитета Институционно-революционной партии (ИРП) Энрике Очоа Реса заявил, что подтвердить возможное вмешательство российских властей в мексиканские выборы нечем.

Версию о вмешательстве РФ в предстоящие президентские выборы в Мексике выдвинул помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.