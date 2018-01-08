Клинцевич высмеял слова Макмастера о вмешательстве РФ в выборы в Мексике

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал высказывание советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера о «вмешательстве» России в выборы в Мексике.

«Вездесущая рука Москвы. Сначала мы вмешивались в выборы американского президента, потом — в референдум в Каталонии, а вот сейчас нацелились на Мексику. Что называется, приехали, и этот человек отвечает в США за национальную безопасность. Теперь ему осталось только обвинить нас во вмешательстве в выборы мэра какого-нибудь заморского Урюпинска», — написал Клинцевич.

Макмастер ранее заявил, что США видят признаки «российского вмешательства» в выборы президента Мексики, которые состоятся 1 июля 2018 года. Советник считает, что Москва собирается дезориентировать избирателей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне голословных обвинений во «вмешательстве» Москвы в выборные кампании других государств пошутил, что Россия в 2017 году проделала огромную работу, но так и не смогла отправить в отставку императора Японии.

Напомним, в США сейчас ведется несколько производств по «русскому следу», однако доказательств «вмешательства» России в выборы американского президента предъявлено не было.