Прямой эфир

Клинцевич высмеял слова Макмастера о вмешательстве РФ в выборы в Мексике

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал высказывание советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера о «вмешательстве» России в выборы в Мексике.

«Вездесущая рука Москвы. Сначала мы вмешивались в выборы американского президента, потом — в референдум в Каталонии, а вот сейчас нацелились на Мексику. Что называется, приехали, и этот человек отвечает в США за национальную безопасность. Теперь ему осталось только обвинить нас во вмешательстве в выборы мэра какого-нибудь заморского Урюпинска», — написал Клинцевич.

Макмастер ранее заявил, что США видят признаки «российского вмешательства» в выборы президента Мексики, которые состоятся 1 июля 2018 года. Советник считает, что Москва собирается дезориентировать избирателей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне голословных обвинений во «вмешательстве» Москвы в выборные кампании других государств пошутил, что Россия в 2017 году проделала огромную работу, но так и не смогла отправить в отставку императора Японии.

Напомним, в США сейчас ведется несколько производств по «русскому следу», однако доказательств «вмешательства» России в выборы американского президента предъявлено не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ЦРУ заподозрил РФ в планах вмешаться в будущие выборы в США
Захарова назвала вмешательством заявления США о давлении на избирателей в РФ
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017