Мексика не нашла подтверждения «вмешательства РФ» в выборы президента

Власти Мексики не обнаружили доказательств «российского вмешательства» в выборы президента в стране. Ранее американская сторона заявила, что РФ якобы вмешивается в мексиканские выборы, поддерживая кандидата от левых Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Как заявил глава Национального исполнительного комитета Институционно-революционной партии (ИРП) Энрике Очоа Реса, подтвердить возможное вмешательство российских властей нечем. «У нас нет доказательств, чтобы подтвердить возможное вмешательство российского правительства», — приводит его слова ТАСС.

О вмешательстве РФ в предстоящие президентские выборы в Мексике заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.