Прямой эфир

Мексика не нашла подтверждения «вмешательства РФ» в выборы президента

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Mexico's Presidency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Мексики не обнаружили доказательств «российского вмешательства» в выборы президента в стране. Ранее американская сторона заявила, что РФ якобы вмешивается в мексиканские выборы, поддерживая кандидата от левых Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Как заявил глава Национального исполнительного комитета Институционно-революционной партии (ИРП) Энрике Очоа Реса, подтвердить возможное вмешательство российских властей нечем. «У нас нет доказательств, чтобы подтвердить возможное вмешательство российского правительства», — приводит его слова ТАСС.

О вмешательстве РФ в предстоящие президентские выборы в Мексике заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп поставил ультиматум в вопросе строительства стены на границе с Мексикой
Мексиканский министр возразил Трампу на заявление о строительстве стены

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017