Трамп признался, что иногда надиктовывает сообщения в Twitter

Президент США Дональд Трамп признался, что чаще всего пишет в Twitter самостоятельно, но иногда из-за нехватки времени надиктовывает сообщения своим помощникам.

«Ранним утром или вечером я могу этим заниматься, но если я очень занят по ходу дня, то иногда я лишь очень быстро что-нибудь диктую и даю возможность одному из своих людей это опубликовать», — сказал он в эфире телеканала ITV, передает ТАСС.

Трамп является активным пользователем Twitter. В июне в Нью-Йорке была открыта «библиотека» твитов Трампа — выставка наиболее значимых его сообщений в соцсети. Особое внимание привлекла запись с загадочным словом covfefe. Журнал Time включил главу государства в список самых влиятельных людей интернета.