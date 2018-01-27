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Белый дом назвал темы обращения Трампа к конгрессу‍

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Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Первая ежегодная речь Дональда Трампа в конгрессе «О положении страны», которая пройдет 30 января и станет первой для американского лидера, будет затрагивать пять основных аспектов — экономику, инфраструктуру, иммиграцию, торговлю и национальную безопасность, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Ежегодная речь в конгрессе 30 января станет первой для Трампа. Год назад ее заменяло программное выступление на инаугурации президента 20 января.

Как уточняет «РИА Новости», Трамп напомнит о проведенной налоговой реформе, усилиях по снижению регулирования экономики, росте ВВП, своей политике по созданию рабочих мест и рекордных показателях фондового рынка, рассказал представитель администрации.

«Президент будет также говорить о плане по восстановлению инфраструктуры на $1 трлн и как сделать это правильно и быстро», — добавил он.

Помимо этого, Трамп расскажет об ужесточении контроля на границах в сочетании с некоторыми послаблениями для незаконных иммигрантов, которые находятся на территории США.

В целом, по словам представителя Белого дома, речь Трампа будет «оптимистичной и объединяющей».

Ранее 27 сентября Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что наступило лучшее время для инвестиций в американскую экономику.

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