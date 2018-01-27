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Трамп заявил о своем глубоком уважении к народам Африки

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с «глубоким уважением» относится к народам Африки и намерен в марте направить на континент главу госдепартамента Рекса Тиллерсона «с продолжительным визитом».

Об этом глава Белого дома написал в письме, адресованном африканским лидерам, которые соберутся 28–29 января в столице Эфиопии Аддис-Абебе (Эфиопия) на саммит Африканского союза.

В письме подчеркивается, что президент США «с глубоким уважением относится» к африканским странам и что его приверженность укреплению связей с ними «тверда», передает Associated Press.

В послании также говорится, что американские солдаты «сражаются бок о бок» с военнослужащими стран Африки против экстремистов.

Американская дипломатия в течение последних двух недель пытается сгладить ущерб, нанесенный отношениям США с Африкой оскорбительными высказываниями, допущенными Трампом в адрес слаборазвитых стран. На встрече в Белом доме 11 января с членами конгресса США, он назвал «грязными дырами» страны, откуда в США прибывают мигранты.

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