В Замбии использовали слова Трампа про «грязные дыры» для рекламы страны

Замбийский туристический сайт разместил рекламу, в которой призвал посетить страну, использовав слова президента США Дональда Трампа о «грязных дырах».

«Посетите грязную дыру Замбию, где единственные звезды и полосы будут на небе и на зебрах», — говорится на рекламном плакате сайта Zambiatourism в Facebook.

В посте под плакатом отметили, что публикация в соцсети не представляет официальной позиции туристического агентства страны.

Напомним, 12 января один из сенаторов сообщил, что в ходе встречи с конгрессменами Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему кто-то хочет, чтобы в США приезжали люди из стран Африки, Гаити и Сальвадора, и назвал эти государства «грязными дырами».

Позже американский лидер признал, что он сделал резкое высказывание, но оно не было настолько оскорбительным, а потом и вовсе отказался от этих слов. Затем, отвечая на вопрос журналиста из Норвегии, Трамп заявил, что ждет в США «мигрантов из всех стран».