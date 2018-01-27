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Обвиненный в домогательствах миллиардер Уинн ушел из партии Трампа

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Фото: Global Look Prees/Javier Rojas
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Американский миллиардер и владелец сети казино Wynn Resorts Стив Уинн, обвиненный в сексуальных домогательствах, покидает пост председателя финансового комитета Национального комитета правящей Республиканской партии США.

Данное решение было принято добровольно, сообщила в субботу, 27 января, телекомпания CNN.

Наиболее вероятным поводом для отставки стали публикации СМИ, где утверждается, что 76-летний Уинн в течение долгих лет позволял себе неподобающие действия в отношении подчиненных и сотрудниц сферы услуг.  По словам журналистов, работнице маникюрного салона в Лас-Вегасе, которую миллиардер принудил к сексу в 2005 году, он даже выплатил $7,5 млн. 

Впервые скандал вокруг сексуальных домогательств разгорелся после того, как около 50 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили Харви Вайнштейна. В отношении продюсера расследуются несколько уголовных дел.

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