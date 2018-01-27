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Владельца казино в Лас-Вегасе обвинили в домогательствах

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Фото: Global Look Press/Javier Rojas/ZUMAPRESS
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Ряд женщин обвиняют в сексуальных домогательствах миллиардера Стива Винна, владельца казино в Лас-Вегасе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, бизнесмен на протяжении десятилетий приставал к женщинам, которые делали ему маникюр и массаж. Издание утверждает, что в ряде случаев их пугало не только могущество миллиардера как бизнесмена, но и присутствие в помещениях овчарок, которые были натренированы реагировать на команды на немецком языке.

Сам Винн обвинения в свой адрес опровергает. По словам бизнесмена, травлю устроила его бывшая супруга. Однако газета заявляет, что ее репортаж опирается на интервью со 150 нынешними и бывшими сотрудниками фирмы бизнесмена.

Сообщается, что одно из обвинений действительно упоминается в иске бывшей жены Винна. Утверждается, что владелец казино заплатил $7,5 млн маникюрше, которую он, предположительно, принудил к сексу, передает «РИА Новости».

В 2017 году в США разгорелся один из самых громких секс-скандалов за всю историю. Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес известных актеров, политиков и бизнесменов начались после публикации в издании The New Yorker результатов расследования о кинопродюсере Харви Вайнштейне. Порядка 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Мира Сорвино и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах.

После скандала с Вайнштейном в сексуальных домогательствах обвинили экс-президента США Джорджа Буша-старшего, Кевина Спейси, Чарли Шина, Пола Хаггиса, Сильвестра Сталлоне и многих других известных мужчин.

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