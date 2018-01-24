Компанию Вайнштейна могут купить до ее банкротства

Руководство Weinstein Company, сооснователем которой является обвиняемый в домогательствах Харви Вайнштейн, ведет переговоры о продаже компании группе инвесторов. По данным электронной версии газеты The Wall Street Journal, сумма сделки составит более $500 млн.

Сообщается, что группу потенциальных покупателей возглавляет предприниматель Мария Контрерас-Суит. Отмечается, что она единственная из претендентов согласилась на сделку, позволяющую избежать банкротства Weinstein Company. Согласно данным источников издания, она готова заплатить за компанию менее $300 млн наличными и принять на себя обязательства по ее долгам, достигающим $225 млн.

Ранее The Wall Street Journal писал о том, что Weinstein Company хотят выкупить около 20 компаний. После этого владельцы компании сократили список потенциальных покупателей до шести, в числе которых студия Lionsgate и крупная инвестиционная фирма Vine Alternative Investments.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна стал самым громким за всю историю Голливуда. Продюсера в сексуальных домогательствах обвинили уже около 50 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Ему пришлось покинуть совет директоров собственной компании Weinstein Company. Кроме того, его исключили из членов Американской академии киноискусств, а также из Гильдии продюсеров Америки.

В январе в прокуратуру Лос-Анджелеса переданы два уголовных дела в отношении продюсера Харви Вайнштейна.