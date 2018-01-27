Джеймса Франко удалили с обложки Vanity Fair на фоне обвинений в домогательствах

Фото американского актера Джеймса Франко удалили с обложки журнала Vanity Fair из-за обвинений в домогательствах. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Мы приняли решение не включать Джеймса Франко в обложу журнала, как только узнали об обвинениях в неподобающем поведении в его адрес», — сообщил представитель журнала.

Обложка журнала была опубликована 25 января на сайте издания. В заголовке было написано: «12 выдающихся звезд, один судьбоносный год».

Всех звезд фотографии для журнала по отдельности или маленькими группами, после чего создавался один общий снимок. Таким образом, не пришлось повторно фотографировать звезд для обложки журнала.

Ранее не менее пяти женщин обвинили Франко в домогательствах. Среди тех, кто выдвинул обвинения против 39-летнего актера, были бывшие ученицы его актерской школы. Они были возмущены тем, что во время вручения кинопремии «Золотой глобус» на лацкане пиджака Франко был приколот значок Time's Up в поддержку жертв сексуальных домогательств.