Актер Колин Ферт отказался работать с Вуди Алленом из-за секс-скандала

Актер Колин Ферт отказался от сотрудничества с режиссером Вуди Алленом после выдвинутых против неоднократного обладателя премии «Оскар» обвинения в изнасиловании дочери.

«Я больше не буду с ним работать», — приводит «Интерфакс» заявление Ферта со ссылкой на британские СМИ.

В своей карьере Ферт снялся у Аллена в фильме 2014 года «Магия лунного света».

Как сообщал портал iz.ru, ранее приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу обвинила режиссера в сексуальном насилии. По ее словам, отчим надругался над ней, когда ей было семь лет, в 1992 году.

Отметим, что ранее дочь уже заявляла о насилии со стороны отчима, однако тогда против Аллена не было выдвинуто обвинений. Американский актер Алек Болдуин позднее выступил в защиту режиссера Вуди Аллена, а сам режиссер предрекал, что окажется в центре скандала из-за «охоты на ведьм», которая, по его словам, началась с обвинений против Харви Вайнштейна.