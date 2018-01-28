Трамп призвал к решительным мерам против талибов и их союзников

Американский президент Дональд Трамп осудил теракт в Кабуле и призвал мировое сообщество принять решительные меры против боевиков «Талибана» (организация запрещена в России) и «тех, кто их поддерживает».

«США привержены безопасности Афганистана, свободного от террористов, которые угрожают американцам, нашим союзникам и всем, кто не разделяет их порочную идеологию», — цитирует заявление Трампа «РИА Новости».

Он также призвал мировое сообщество «принять решительные меры против талибов и тех, кто их поддерживает».

Террорист-смертник взорвал машину 27 января неподалеку от здания Национальной дирекции по безопасности. Погибли не менее 95 человек.