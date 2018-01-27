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Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 95

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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В результате теракта в центре Кабула погибли 95 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Толо Ньюс». Минздрав Афганистана сообщил, что число раненых возросло до 163 человек.

Взрыв произошел в машине скорой помощи неподалеку от здания Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в РФ. — Ред.). Местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах говорят о четырех задержанных по подозрению в организации взрыва. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 63 человека.

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