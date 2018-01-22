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Посольство Украины подтвердило гибель граждан при теракте в Кабуле

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Гибель граждан Украины при теракте в Кабуле подтвердили в посольстве страны. Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк, семеро погибших украинцев работали в афганской авиакомпании. Об этом дипломат заявил телеканалу «112 Украина».

Посол добавил, что в Афганистане работает много авиатехников из Украины.

«В Афганистане работает много украинских авиатехников, и все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в отеле Intercontinental», — сказал он.

Как писал портал iz.ru, в воскресенье, 20 января, террористы ворвались в здание отеля и открыли стрельбу по постояльцам. В результате теракта, по данным СМИ, погибли 43 человека. Изначально сообщалось, что в числе жертв нападения террористов на отель в столице Афганистана — девять граждан Украины. 

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